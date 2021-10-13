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ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، 13 أكتوبر 2021، بشكل هامشى مع بداية التداول، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا بقيمة 3 دولارات فقط ، مع ترقب صدور تقرير أسعار المستهلكين والمنتظر صدوره اليوم، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمى وارتفع بقيمة جنيه واحد للجرام، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21. 772 جنيه.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرا صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطًا من 881 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 771 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 661 إلى 663 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6168 إلى 6184 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، مع بداية التداول حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.15%، ليتم التداول على 1762 دولارا للأوقية ، ويجد الذهب المقاومة على 1782.40 دولارا والدعم على 1749.90 دولارا للأوقية ، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.17%، حيث تربطهما علاقة عكسية .

ويترقب سعر الذهب اليوم صدور تقرير أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر والذى يعد مؤشر قوى للتضخم ، وسط مخاوف من اسراع بنك الاحتياطى الفيدرالى من تقليص الدعم الإقتصادى وشراء الأصول والمتوقع البدء فى تنفيذه الشهر المقبل .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، بنسبة طفيفة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 778.50 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا 889.71 جنيها، وسجل عيار 18قيراطًا 667.29 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1,761.23 $ .

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