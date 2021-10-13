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«زي النهارده» الإعلان عن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب 13 أكتوبر 1988

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«زي النهارده» الإعلان عن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب 13 أكتوبر 1988 «زي النهارده» الإعلان عن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب 13 أكتوبر 1988

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كان الشاعر الفرنسى رينيه فرانسوا أرمان پرودوم، الذي عاش بين عامى 1839و1907 هو أول من حصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1901، وقبل الإعلان عن فوز الروائى المصرى نجيب محفوظ بها «زي النهارده» في 13 أكتوبر 1988 كان قد حصل عليها قبله 87 أديبا عالميا،وكان محفوظ أول عربى مصرى يحصل عليها، أما نجيب محفوظ فاسمه كاملا نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم أحمد الباشا، وهو مولود في حى الجمالية بالقاهرة في 11 ديسمبر 1911وأمضى طفولته في حى الجمالية ثم انتقل إلى العباسية والحسين والغورية، وهى أحياء القاهرة القديمة التي استلهمها في أعماله الروائية، التحق محفوظ بجامعة القاهرة في 1930، وحصل على ليسانس الفلسفة، شرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية ثم غير رأيه وقرر التفرغ للأدب جنبا إلى جنب مع الوظيفة الحكومية، فعمل سكرتيراً برلمانياً في وزارة الأوقاف من 1938 إلى 1945، ثم مديراً لمؤسسة القرض الحسن في الوزارة حتى 1954، وعمل بعدها مديراً لمكتب وزير الإرشاد، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة مديراً للرقابة على المصنفات الفنية. وفى 1960 عمل مديراً عاماً لمؤسسة دعم السينما، ثم مستشاراً للمؤسسة العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون وكان آخر منصبٍ حكومى شغله هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما من 1966 إلى 1971، أصبح أحد كتاب الأهرام في 21 سبتمبر 1950 بدأ محفوظ كتابة القصة القصيرة عام 1936، وكان مشروعه الروائى أشبه بمحطات منتظمة، حيث كتب الرواية الاجتماعية والسياسية والفلسفية وقد جسدت أعماله الاجتماعية والسياسية حياة الطبقة المتوسطة في أحياء القاهرة، فعبر عن همومها وأحلامها، ولم تحظ القرية المصرية بحضور ما في أعماله وبين عامى 1952 و1959 كتب محفوظ عدداً من السيناريوهات للسينما بدأ نشر رواية أولاد حارتنا مسلسلةً في جريدة الأهرام، ثم توقف النشر بسبب اعتراضات هيئات دينية على «تطاوله على الذات الإلهية». ولم تُنشر الرواية كاملة في في تلك الفترة، حتى ظهرت كاملة عن دار الآداب اللبنانية في 1967، ونشرتها (الأهالى) كاملة على حلقات وأعيد نشرها كاملة في مصر في 2006، وفى أكتوبر 1995 طُعن نجيب محفوظ في عنقه على يد شابٍ قرر اغتياله لما سمعه عنه ولاتهامه بالكفر بسبب روايته أولاد حارتنا إلى أن تُوفى محفوظ في 30 أغسطس 2006 في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

المصرى اليوم

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