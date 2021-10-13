«زى النهارده» وفاة الإذاعى على فايق زغلول ١٣ أكتوبر 1995

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فى الحادى عشر من مارس عام ١٩٢٤ ولد الإذاعى الكبير على فايق زغلول والذى يعد صاحب مجموعة من أشهر البرامج الإذاعية وأطولها عمراً وأكثرها جماهيرية وهو أحد الرواد الإذاعيين وأحد أبرز مؤسسى برامج المنوعات فى الإذاعة على مستوى الوطن العربى، وقد تنوعت هذه البرامج بين المسابقات والطابع الإنسانى الخبرى والمنوعات والبرامج ذات الطابع النقدى الاجتماعى، وقد بدأ على فايق زغلول مسيرته المهنية ككاتب صحفى فى مجلة الإذاعة، وفى عام ١٩٤٨ انطلق فى البرامج الإذاعية والتى حققت تواصلاً جماهيرياً واسعاً مع محبى الاستماع إلى الإذاعة، والكثير من هذه البرامج ما زال الكثيرون يذكرونها، ومنها «برامج الهواة»وبرنامج«اخترت لكم»وبرنامج«الطائرة ٧٢٧»وبرنامج«كلمة فى خبر»وبرنامج «برامجنا فى الميزان»ثم كان برنامجه الشهير «الغلط فين» الذى تطور وتحول إلى برنامج بعنوان «مسرح المنوعات» ، وقد استمر هذا البرنامج على مدى خمسة وعشرين عاماً حتى بعد تخطى على فايق زغلول سن المعاش، بعد النجاح منقطع النظيرالذى حققه، وقد قدم هذا البرنامج للمشهد الغنائى فى مصرأصواتاً معروفة ومطربين مهمين ومنهم محمد رشدى ومحمد العزبى وماهرالعطار وكمال حسنى والمطربة أمانى جادو والفرقة الذهبية بقيادة صلاح عرام. وللإعلامى على فايق زغلول ابنان وابنة.. أكبرهم زياد على فايق ويعمل مخرجاً إذاعياً ورئيساً لقسم المسلسلات فى صوت العرب، كما أن حفيده فواز زيادة يعمل إذاعياً بالإذاعة المصرية، وقد توفى على فايق زغلول «زى النهارده» فى ١٣ أكتوبر ١٩٩٥ عن عمر يناهز الواحد والسبعين عاماً.