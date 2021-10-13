حملات للتوعية المائية ومشروعات «حياة كريمة» ومخاطر كورونا في قرى المنيا

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قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديريتي التربية والتعليم، والصحة وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف) بزيارة مدرسة الشهيد جندي علاء شحاتة، بقرية الكرم، التابعة لمركز أبوقرقاص.

وأوضح أن الزيارة شملت تعريف الطلاب بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى ورفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التوعية بضرورة المحافظة على المدارس ونظافتها وذلك من خلال عرض بسيارة التوعية المجهزة التابعة للشركة وكذلك عقد ندوة لطلبة المدرسة الاعدادية، كما شملت الفعاليات تنفيذ مسرح للعرائس للتوعية بأهداف الحملة.

وأكد أن حملات التوعية تأتى ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، بهدف الحفاظ على المياه وتوعية الطلاب بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح «السعيد» أن إدارة التوعية بالشركة تسعى للوصول لأكبر عدد من الطلاب لنشر ثقافة ترشيد المياه في ظل توجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه.