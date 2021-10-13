تدشين نادي رولان جاروس الرياضي بالعاصمة الإدارية ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة

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أعلن الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي تدشين نادي رولان جاروس الرياضي الاجتماعي، والذي سيقام بمدينة المستقبل شمال العاصمة الإدارية الجديدة ضمن المشروعات والأندية الرياضية بخطة وزارة الشباب والرياضة ضمن الجمهورية الجديدة.

وشهد الحفل توقيع عقود تأسيس النادي بمشاركة ممثلي رولان جاروس التابع لاتحاد التنس الفرنسي، وإسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس وممثلي الشركات الثلاثة المؤسسة للنادي "المهندس عاصم فاضل و وبرناردو بيسي وكيل رولان جاروس وزاهد البطراني وكيل مجموعة حيدر، وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الاستثمار الرياضي.

ويضم النادي الجديد العديد من المنشآت الرياضية من ملاعب واستادات وفندق ومدارس دولية ومركز طبي عالمي و مركز للقياسات الرياضية وأكاديميات في كل الألعاب الرياضية، وفقا لأحدث المعايير العالمية وفي مقدمتها لعبة التنس، كما يضم مركز للقياسات البدنية.

وأكد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس أن نادي رولان جاروس سيكون نقطة انطلاق وتطور لرياضة التنس في مصر نحوالعالمية .

وخلال كلمته على هامش الحفل أشار رئيس الاتحاد المصري للتنس إلى أن له ذكريات كثيرة مع بطولة رولان جاروس، والتي تعد علامةرياضية وتجارية للاتحاد الفرنسي للتنس مميزه في العالم كله.

وأضاف الشافعي أن مصر تعد أرض خصبة لمشروع رولان جاروس، مشيرا إلى أن قلة عدد ملاعب التنس في مصر، انعكس على عددممارسي تلك الرياضة، وللاسف لدينا 6 الاف لاعب مصري مسجل في اتحاد التنس ولكن هذا المشروع العملاق وانشاء النادي الجديد سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة اللعبة ومضاعفة إعداد اللاعبين وخلق جيل من الأبطال المصريين وتطوير المستوي الفني وفقا لأحد الأساليب العالمية ، خاصة أن النادي سيضم نحو 20 ملعب تنس جديد، وهي خطوة كبيرة وجديدة على طريق العالمية لصناعة أبطالمصريين في اللعبة.

من جانبه أكد المهندس عاصم فاضل أن النادي سيقام على مساحة 44 فدان، ومن المقرر أن يضم أكبر استاد تنس في العالم بسعة ٢٥ ألف متفرج، بجانب استاد تنس آخر بسعة ١٧ ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب للتدريبات، بجانب ملاعب كرة قدم وفقا لمعايير الفيفا .

وأضاف فاضل أن التصميم الخاص بالنادي فصل مداخل ملعبي التنس الرئيسيين لتسهيل خروج ودخول الجماهير، بجانب تخصيص منطقة للرعاة لتسويق منتجاتهم على هامش البطولات التي ستقام على ملاعب النادي.

وأوضح عاصم فاضل أن المناخ الاستثماري الرائع في مصر بلد الأمن والأمان وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسيع الاستثمارات الرياضية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة مصر 2030 والنهوض بالرياضة المصرية للوصول للعالمية كان سببا في الاقدام لي هذا المشروع العملاق.

من جانبه أكد زاهد البطراني أن مصر تعيش أزهي عصور التنمية والاستقرار في عهد الرئيس السيسي، وهو ما جعل مجموعة بن حيدرتخوض هذا المشروع العملاق بشراكة فرنسية علي الأراضي المصرية بلد الأمان والاستثمار.

وأضاف البطراني أن المشروع يضم فندق ووحدات سكنية، سيتم استغلال بعضها لاستضافة اللاعبين والفرق الأجنبية التي ستشارك فيالبطولات التي ستقام على ملاعب النادي، كما سيضم المشروع مركز طبي متكامل.