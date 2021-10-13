وزير الشباب والرياضة: تعاون واتفاقات مشتركة مع الأردن

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد جمعية سند للفكر والعمل الشبابي الأردنية.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالوفد برئاسة سلطان الخلالية، والذي يزور مصر لتنفيذ فعالية الشباب العربي بمئوية الدولة الاردنية والتي ستقام بالقاعة الأندلسية في مقر جامعة الدول العربية.

وأوضح صبحي أن الفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة المصرية، يشارك فيها الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى الفعاليات الدولية التي يشارك فيها الشباب، موضحا أن شباب المملكة الاردنية يشاركون بشكل مستدام في كافة الفعاليات التي تنفذها الوزارة.

من جانبه تحدث «الخلايلة» عن جمعية «سند» للفكر والعمل الشبابي، مبينا أنها تسعى لترجمة قيم المواطنة والولاء والانتماء إلى ممارسات وسلوك على أرض الواقع من خلال أنشطة ومبادرات ومشاريع فكرية وتطوعية وثقافية.

وأضاف «الخلايلة» أن الجمعية تسعى بالنهوض بالمجتمعات المحلية في كافة محافظات المملكة وتعمل على توفير بيئة جامعة لمختلف الأفكار والابداعات الشبابية لتشق طريقها نحو التطبيق وتنعكس انجازات وتنمية وتمكين في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء الحديث حول سبل التعاون والتنسيق المشترك وتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز المشاركة الشبابية في المبادرات والفعاليات الشبابية المشتركة بين الجانبين.