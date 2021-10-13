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رئيس مياه القاهرة: نطبق أحدث أساليب التكنولوجيا لضمان جودة المياه

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رئيس مياه القاهرة: نطبق أحدث أساليب التكنولوجيا لضمان جودة المياه رئيس مياه القاهرة: نطبق أحدث أساليب التكنولوجيا لضمان جودة المياه

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استقبلت محطة مياه المعادي 85 طالبا من جامعة للعلوم والتكنولوجيا لمتابعة مراحل استقبال وتنقية وجودة المياه حتى وصولها إلى جميع المواطنين وتدريبهم بشكل عملي على تشغيل المحطات والتعرف على المجالات الميكانيكية والمتابعة الفنية ولوحات الكهرباء.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى ان هناك تواصل كبير مع جميع المؤسسات التعليمة الكبرى لاستقبال اكبر عدد من الوفود لزيادة كبرى محطات المياه على مستوى الجمهورية لمتابعة تطبيق أحدث اساليب التكنولوجيا في متابعة استمرار عمل المحطات ورفع كفاءاتها من خلال احث الاجهزة العالمية مطابقة المياه للمواصفات القياسية العالمية.

وأضاف أن فصل الصيف انتهى بدون أي مشاكل أو انقطاعات للمياه على مستوى الجمهورية بفضل منظومة تكنولوجية حديثة يتم تطبيقها بجميع المحطات والروافع والشبكات وتم تدريب العاملين بالشركة عليها ومنحهم دورات كاملة في مختلف المجالات الخاصة بادارة وتشغيل المحطات على مستوى القاهرة الكبرى ويتم دعم الشركات الاخرى بهذه الخبرات في إطار التعاون المستمر في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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