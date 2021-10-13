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تواصل السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء من الجانبين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر، إلى استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية، للتيسير على الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور بين الجانبين، وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.