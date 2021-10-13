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طبيب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع

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طبيب المنتخب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع طبيب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع

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أكد الدكتور طارق سليمان طبيب الوطني الأسبق أن اللاعب هو الأجدر بتحديد موقفه من جاهزيته لخوض أي مباراة.

وأشار طبيب المنتخب الأسبق عبر برنامج البريمو إلى أن الحارس محمد الشناوي كان عليه أن يخطر الجهاز الفني للمنتخب حال شكواه من أي إصابة قبل لقاء ليبيا بتصفيات .

وأكد أنه بحكم خبرته يشعر بأن الشناوي لم يكن سليما قبل المباراة ضد ليبيا وهو الأمر الذي أدى لإصابته مرة أخرى.

وأوضح أن إصابة الشناوي تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع، وهو ما سيحسمه موقف اللاعب نفسه.

المصرى اليوم

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