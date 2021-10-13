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هل سيتم تأجيل قمة الأهلى والزمالك؟ عامر حسين يجيب

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هل سيتم تأجيل قمة الأهلى والزمالك؟ عامر حسين يجيب هل سيتم تأجيل قمة الأهلى والزمالك؟ عامر حسين يجيب

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أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات أن أندية الدوري كان واجبا عليها أن تتعرف على كافة ارتباطات الموسم الجديد والضغوط التي ستتعرض لها قبل انطلاق الدوري.

وقال عامر حسين إن الرابطة تنتظر موعد بطولة العالم للأندية والتي لم يحسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد.

وأشار إلى أن الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية ستشهد عدم إقامة أي مباريات للفرق المشاركة قاريا.

وأكد أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة للدوري في موعدها المحدد وبانتظار فقط موافقة الأمن على إقامة هذه المباراة في الجولة الثالثة.

المصرى اليوم

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