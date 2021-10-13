بعد تصدع جدرانها .. إزالة مدرسة بالوظة الإعدادية في شمال سيناء

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قامت لجنة مشكلة من مجلس مدينة بئر العبد، ومديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، بمحافظة شمال سيناء، بتفقد مدرسة بالوظة الإعدادية بعد تصدع جدرانها وسقوط جزء من سقفها، مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وضمت اللجنة كل من محسن سالم نائب رئيس مجلس مدينة بئر العبد، رئيسًا، وبعضوية، سالم عابد وكيل الإدارة التعليمية ببئر العبد، أكمل مصطفى رئيس قسم التخطيط والمتابعة، أنس أحمد يوسف مدير التعليم الإعدادي، رضالله الشطوري عضو متابعة الإدارة، عبدالله سلامة رئيس مجلس الأمناء والآباء بمدرسة بالوظة الإعدادية .

وقامت اللجنة بتفقد ومعاينة المدرسة، حيث أوصت اللجنة بأزالة المدرسة بعد وجود تصدعات في جدرانها وانهيار أجزاء من السقف الخاص بها، واعادة بنائها من جديد.

وأشارت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرار بإزالة المدرسة من شهر مايو الماضي بقرار من المحافظ وتم إرسال القرار لهيئة الأبنية التعليمية التي تقاعست عن إخطار المديرية والإدارة التعليمية.

يذكر أن محافظ شمال سيناء قرر إغلاق المدرسة، وتعيين حارس عليها، وإلحاق طلاب المدرسة على مدرسة بالوظة الإبتدائية خلال الفترة المسائية، وتشكيل لجنة لمعاينة المدرسة، والتي أوصت بإزالة المدرسة وإعادة إنشائها من جديد.