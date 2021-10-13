أخبار عاجلة

"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

قفزة جديدة في البيض .. و 3 أسباب وراء الزيادة

Print
قفزة جديدة في أسعار البيض .. و 3 أسباب وراء الزيادة قفزة جديدة في البيض .. و 3 أسباب وراء الزيادة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجل سعر البيض غير مسبوقة في السوق المحلي، ما أثار تساؤل المواطنين حول أسباب هذه الزيادة، خاصة في الوقت الحالي مع موسم عودة الدراسة حيث يعد البيض أحد المدخلات الأساسية في طعام الطلبة خاصة صغار السن، سواء في وجبة الفطار في المنزل أو في وجبة الإفطار بالمدرسة.

وارتفع سعر البيض اليوم الأربعاء 13 أكتوبر إلى مستوي جديد حيث بلغ سعر البيضة نحو 2 جنيها ليصل سعر كرتونة البيض 30 بيضة إلى 60 جنيه، هذا بالنسبة للبيض الأبيض بينما تصل كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 62 جنيها.

وتعددت الأسباب التي حددها منتجي الدواجن والتجار حول أسباب زيادة سعر البيض حيث أرجعوا هذا الارتفاع الجديد في أسعار البيض إلى زيادة تكلفة الانتاج وانخفاض الانتاج حاليا مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن بداية موسم الدراسة وزيادة الطلب عليه، خاصة أنه عادة ما تشهد فترة الشتاء والموسم الشتوي زيادة الطلب على البيض على عكس ما يحدث في الصيف.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إن اسعار البيض شهدت تراجع خلال العام الماضي، واتجه الكثير من منتجي الدواجن والبيض إلى تحقيق خسائر كبيرة يوميا نتيجة تراجع الأسعار وزيادة الانتاج ما دفع البعض إلى التوقف عن نشاط الانتاج .

وأضاف أن الأزمة لم تظهر إلا حاليا حيث شهدت الأسواق تراجع في المعروض نتيجة توقف الانتاج لدي بعض المزارع بعد انخفاض الأسعار العام الماضي، وعدم قدرتهم على تحمل الخسائر.

من جانبهم أكد عدد من التجار أن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال الخاصة بالدواجن كان وراء ارتفاع تكلفة الانتاج مؤخرا، سواء فيما يتعلق بالدواجن أو البيض

وحول امكانية تراجع الأسعار مجددا، مشيرين إلى أن ذلك مرهون بزيادة الانتاج خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك توقعات بزيادة الطلب مع قدوم موسم الشتاء.

في الوقت نفسه تشير البيانات إلى أن انتاج من الدواجن أو الطيور يصل لنحو 1.6 مليار طائر سنويا وهو ما يحقق نحو 97% من الاستهلاك المحلي كما يصل انتاج مصر من البيض لنحو 13 مليار بيضة سنويا (ويصل عدد سكان مصر حاليا لنحو 105 مليون مواطن).

وتصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لنحو 90 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عاملا في مختلف محافظات مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات

وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية