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عفت نصار: الكرة المصرية تدور في فلك بعض الأشخاص .. وكنت اتمنى إعلان مواعيد الدوري

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عفت نصار: الكرة المصرية تدور في فلك بعض الأشخاص .. وكنت اتمنى إعلان مواعيد الدوري عفت نصار: الكرة المصرية تدور في فلك بعض الأشخاص .. وكنت اتمنى إعلان مواعيد الدوري

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أكد عفت نصار نجم الأسبق، أنه كان يتمنى اعلان مواعيد مباريات الدوري الممتاز في حفل مراسم القرعة.

وقال نصار في تصريحات تليفزيونية إن الأفضل من تباهي الرابطة بإذاعة المباريات بتقنية hd فعليها أن تنظر للدوريات العربية التي تشهد انتظاما ووصولا لهذه المرحلة منذ سنوات.

وأشار إلى أن الكرة المصرية تدور في فلك بعض الأشخاص التي تعود باستمرار من أجل تولي نفس المنصب مؤكدا أن عامر حسين فور عودته لرئاسة لجنة المسابقات تحدث عن التأجيلات.

وأوضح أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي أطلق نفسه تصريحاته التي قالها عند تعيينه منذ سنوات.

المصرى اليوم

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