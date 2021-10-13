زي النهارده وفاة الرائدة المسرحية والمترجمة د. فاطمة موسى 13 أكتوبر2007

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في 25 أبريل 1927 ولدت الدكتورة فاطمة موسى وهى من أبرز الأكاديميين ونقاد الأدب في مصر والعالم العربى وهى صاحبة (قاموس المسرح) وترجمات شكسبير وهى واحدة من رواد الترجمة والنقد والتحليل الأدبى والمسرحى والأستاذة لأجيال من الباحثين والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية عام 1997،ومقررة لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو الاتحاد الدولى للأدب المقارن والاتحاد الدولى لأساتذة اللغة الإنجليزية ورئيسة قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة،والحاصلة على الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها مع مرتبة الشرف من جامعة فؤاد الأول (القاهرة) فى 1948، والماجستيرفى اللغة الإنجليزية وآدابها من نفس الجامعة في 1954ثم دكتوراه الفلسفة في اللغة الإنجليزية وآدابها من كلية وستفيلد في جامعة لندن في1957 ظلت فاطمة موسى نشطة لآخر حياتها،واستمرت تدرس للدراسات العليا بجامعة القاهرة وتشرف على رسائل الدكتوراه وتديرلجنة الترجمة في المجلس الأعلى للثقافة إلى أن توفيت«زي النهارده»في 13أكتوبر 2007 تاركة وراءها ابنتها الروائية والأكاديمية د.أهداف سويف صاحبة روايتى خارطة الحب وفى عين الشمس،والدكتورة ليلى سويف مدرسة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة والعضوة بجمعية العمل من أجل استقلال الجامعات (حركة 9 مارس) والعضوة المؤسسة في الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومثلما هما ابنتاها فهما ابنتا الدكتور مصطفى سويف صاحب الإنجاز العلمى البارز في دراسات علم النفس الاجتماعى والحضارى