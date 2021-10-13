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سجلت أسعار الدواجن في مصر مستويات جديدة اليوم الاربعاء 13 أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار.

وبعد زيادة أسعار البنزين مؤخرا بواقع 25 قرشا لكل لتر من كافة الأنواع كانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات اسعار الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة اسعار البنزين، وتعد الدواجن احد المنتجات الاساسية التي تتاثر سريعا باي من القرارات لكنها احد الاركان الاساسية في المائدة المصرية كوجبة بروتين باسعار معقولة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 13 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 31 إلى 32 جنيها .

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيها.

3- سعر الكيلو من الاوراك سجل نحو 20 جنيها .

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 24 و25 جنيها .

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 27 جنيها .

6- وفي بداية الموسم الدراس بلغ اسعار البيض الابيض نحو 55 جنيها .

7- كما بلغ سعر كرتونة البيض الاحمر نحو 57 جنيها اليوم. وتشير البيانات إلى ان انتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 3 مليون دجاجة يوميا فضلا عن انتاج نحو 13 مليار بيضة سنويات .

8- تراوح سعر كيلو البانيه من 75 إلى 80 جنيها .

كما أظهر عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية ان صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل .

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 الف طن شهريا فيما يصل نصب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا .