أخبار عاجلة

"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

بعد التعديل .... الدواجن اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

Print
بعد التعديل .... أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بعد التعديل .... الدواجن اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجلت أسعار الدواجن في مستويات جديدة اليوم الاربعاء 13 أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار.

وبعد زيادة البنزين مؤخرا بواقع 25 قرشا لكل لتر من كافة الأنواع كانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة اسعار البنزين، وتعد الدواجن احد المنتجات الاساسية التي تتاثر سريعا باي من القرارات لكنها احد الاركان الاساسية في المائدة المصرية كوجبة بروتين باسعار معقولة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 13 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 31 إلى 32 جنيها .

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيها.

3- سعر الكيلو من الاوراك سجل نحو 20 جنيها .

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 24 و25 جنيها .

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 27 جنيها .

6- وفي بداية الموسم الدراس بلغ اسعار البيض الابيض نحو 55 جنيها .

7- كما بلغ سعر كرتونة البيض الاحمر نحو 57 جنيها اليوم. وتشير البيانات إلى ان انتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 3 مليون دجاجة يوميا فضلا عن انتاج نحو 13 مليار بيضة سنويات .

8- تراوح سعر كيلو البانيه من 75 إلى 80 جنيها .

كما أظهر عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية ان صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل .

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 الف طن شهريا فيما يصل نصب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات

وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية