تعليق مثير من إبراهيم سعيد بشأن إصابة الشناوي

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علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، خلال مباراة ليبيا، التي اقيمت أمس الأول الإثنين، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وتعرض الشناوي للاصابة في الدقيقة 25 من الشوط الأول بتمزق في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الملاعب من 4 إلى 5 أسابيع.

‏وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«سلامات للشناوي وبإذن الله ترجع أفضل، وأكيد غيابه خسارة للنادي الأهلي الفتره القادمة».

‏وأضاف : «الإصابة يسأل عنها أولاً دكتور المنتخب ثم الحضري، ‏ولا علاقه لكيروش لأنه بيأخذ القرار الأخير قبل إعلان التشكيل من الدكتور ومدرب حراس المرمي».

‏وتابع :«وعتاب للشناوي، أنه كان بلغ بعدم المشاركة، اللاعب طبيب نفسه، السؤال الأهم بقي هل وهو خارج كان عصبيته بسبب المشاركة، ياريت الحضري ‏أو الجهاز الفني يوضح بالظبط لأن الشكوك كتيرة».