أخبار عاجلة

"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعليق مثير من إبراهيم سعيد بشأن إصابة الشناوي

Print
تعليق مثير من إبراهيم سعيد بشأن إصابة الشناوي تعليق مثير من إبراهيم سعيد بشأن إصابة الشناوي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، على إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، خلال مباراة ليبيا، التي اقيمت أمس الأول الإثنين، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وتعرض الشناوي للاصابة في الدقيقة 25 من الشوط الأول بتمزق في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الملاعب من 4 إلى 5 أسابيع.

‏وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«سلامات للشناوي وبإذن الله ترجع أفضل، وأكيد غيابه خسارة للنادي الأهلي الفتره القادمة».

‏وأضاف : «الإصابة يسأل عنها أولاً دكتور ثم الحضري، ‏ولا علاقه لكيروش لأنه بيأخذ القرار الأخير قبل إعلان التشكيل من الدكتور ومدرب حراس المرمي».
‏وتابع :«وعتاب للشناوي، أنه كان بلغ بعدم المشاركة، اللاعب طبيب نفسه، السؤال الأهم بقي هل وهو خارج كان عصبيته بسبب المشاركة، ياريت الحضري ‏أو الجهاز الفني يوضح بالظبط لأن الشكوك كتيرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات

وزير الدفاع يطالب الجيش بالتدريب المستمر لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية