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«محدش كان يسمع عنك .. والأهلي اللي لمعك» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ موسيماني

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«محدش كان يسمع عنك .. والأهلي اللي لمعك» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ موسيماني «محدش كان يسمع عنك .. والأهلي اللي لمعك» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ موسيماني

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وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل نارية إلى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب مغالاته المالية من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال مدحت شلبي لموسيماني خلال تصريحات تليفزيونية : «الأهلي اللي تعاقد معك ولمعك، وهو اللي وضعك في مرمى بصر الأندية الكبرى في الخليج».

وأضاف : «محدش كان يسمع عنك، لأنك لم تخرج للتدريب خارج جنوب أفريقيا، الأهلي هو اللي لمعك، وجعل لك اسم في مجال التدريب».

وتابع : «لازم تبقى عارف أنك يتدرب نادي عظيم وهو النادي الأهلي وجودك معه يرفع من أسهمك.. وأحمد ربنا، إن مسؤولي القلعة الحمراء فكروا يضعوا لك سنة إضافية في عقدك بعد نهائي الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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