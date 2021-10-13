أخبار عاجلة

"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الأعلى للآثار» يعلن موعد افتتاح طريق الكباش وسبب اختيار هذا الموعد

Print
«الأعلى للآثار» يعلن موعد افتتاح طريق الكباش وسبب اختيار هذا الموعد «الأعلى للآثار» يعلن موعد افتتاح طريق الكباش وسبب اختيار هذا الموعد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكباش توجد أمام معبد الكرنك من الناحية الغربية، أما ما يربط بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك هو طريق أبوالهول، وسمي بطريق الاحتفالات لأنه كان هناك احتفال مهم جدًا كان يتم قديمًا لدى القدماء المصريين ويعرف بعيد الأوبد.

وأضاف وزيري عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، أمس الثلاثاء، أن هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء وجميع الوزراء المعنيين في محافظة الأقصر، وذلك على غرار ما تم واستطعنا أن نبهر العالم بموكب المومياوات الملكية لـ 22 مومياء، سوف نقوم باحتفالية الأقصر تزامنًا مع انتهاء الكشف عن طريق الكباش.

وأوضح أن أعمال الحفائر والترميم مستمرة، وهذا الاحتفال سوف يتحدث عن الأقصر شرقًا وغربًا بمعابدها ومقابرها ونيلها وجميع الأماكن الآثرية والسياحية الرائعة التي تتميز بها المحافظة، مضيفًا: «الأقصر هترجع تاني زي ما كانت وأحسن».

ولفت إلى أن إحياء طريق الكباش سيكون أهم وأكبر وأعظم وأبهر من حفل نقل المومياوات الملكية، لأننا نتحدث عن مدينة أثرية، موضحًا أن موعد الافتتاح سيكون في 4 نوفمبر المقبل، وتم اختيار هذا الموعد لأنه يوم اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون عام 1922.

الأقصر تتزين لافتتاح طريق الكباش - صورة أرشيفية
الأقصر تتزين لافتتاح طريق الكباش - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط

محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط

ضبط 865 مخالفة مرورية في سوهاج

ضبط 865 مخالفة مرورية في سوهاج

حملات مواجهة كورونا في سوهاج تغرم 476 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وتغلق 28 محلاً ومقهى

حملات مواجهة كورونا في سوهاج تغرم 476 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات وتغلق 28 محلاً ومقهى