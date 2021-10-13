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قال حسن قداح لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، إن الزمالك حاول قدر المستطاع أمام برشلونة في مونديال الأندية لكرة اليد، إلا أن المنافس صعب للغاية، موضحًا أنه خاض هذه البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وأضاف قداح خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه ولاعبي الزمالك حاولوا إسعاد الجماهير التي كانت حاضرة بالمدرجات لمؤازرتهم، إلا أن الفريق لم يكن محظوظًا بملاقاة برشلونة في بداية مشواره.

واستكمل تصريحاته، أن الزمالك في أول 7 دقائق قدم طفرة أمام برشلونة أخرج كل طاقته فيها على عكس برشلونة الذي يمتلك في كل مركز لاعب واثنين من أفضل لاعبي العالم، وهو ما منحهم الأفضلية والثبات لحين انتهاء المباراة لصالحهم.

واختتم حديثه، أن الزمالك وقع في أخطاء فنية مثل التمريرات الخاطئة بالإضافة للإيقافات التي تعرض لها لاعبينا بالإضافة للتسديدات التي كانت خارج المرمى، مشددًا أن الفريق كان طموحه الوصول لأبعد مسافة بالبطولة، إلا أن مواجهة بطل أوروبا صعبت المهمة.