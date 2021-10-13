أحمد أيوب: الظروف ساعدت كيروش علي الفوز في مباراتي ليبيا .. وبصماته لم تظهر

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يرى أحمد أيوب المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول، أن الظروف ساعدت البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، في الفوز في مباراتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وقال أحمد أيوب في تصريحات تليفزيونية إن الظروف ساعدت كيروش، في الفوز بمباراتي ليبيا، حيث كان هناك هدوء واستقرارا في المنتخب وعدم تصدير مشاكل للجهاز الفني، مثلما كان يحدث في عهدنا، فضلاً عن حصول اللاعبين على فترة راحة كبيرة، وعدم وجود أي غيابات، مؤكدًا كل تلك الظروف لم تتوافر للجهاز الفني السابق.

وأوضح: «بصمات كيروش على أداء المنتخب لم تظهر بعد، لا استطيع الحكم على مدرب من مباراتين فقط، الوقت مازال مبكرًا للحكم عليه».

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، برصيد 10 نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وانجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.