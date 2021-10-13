أحمد أيوب: موسيماني مدرب محظوظ .. ويقضي أيامه الأخيرة مع الأهلي

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يرى أحمد أيوب المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب محظوظ.

وقال أحمد أيوب في تصريحات تليفزيونية : «موسيماني نجح في الفوز ببطولتين كبار مع النادي الأهلي في افريقيا، ولكنه في البطولات المحلية لم يقدم النتائج المرجوة، بعد خسارة الدوري والسوبر المحلي».

وأضاف : «موسيماني، مدرب محظوظ، ففي نهائي بطولة دور أبطال افريقيا النسخة قبل الماضية، الزمالك كانت له الأفضلية، ونجح الأهلي في الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، وفي البطولة الأخيرة، تقابل مع فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي، وظروف المباراة خدمته، بطرد أحد لاعبي الفريق المنافس، أعتقد أن الأهلي لو كان تقابل مع الوداد المغربي، كانت الأمور اختلفت».

وأضاف : «جميع الشواهد تؤكد بأن موسيماني، في أيامه الأخيرة مع النادي الأهلي، وذلك بسبب مغالاته في طلباته من أجل تجديد عقده مع النادي».