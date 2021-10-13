أخبار عاجلة

"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد أيوب: موسيماني مدرب محظوظ .. ويقضي أيامه الأخيرة مع الأهلي

Print
أحمد أيوب: موسيماني مدرب محظوظ .. ويقضي أيامه الأخيرة مع الأهلي أحمد أيوب: موسيماني مدرب محظوظ .. ويقضي أيامه الأخيرة مع الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى أحمد أيوب المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب محظوظ.

وقال أحمد أيوب في تصريحات تليفزيونية : «موسيماني نجح في الفوز ببطولتين كبار مع النادي الأهلي في افريقيا، ولكنه في البطولات المحلية لم يقدم النتائج المرجوة، بعد خسارة الدوري والسوبر المحلي».

وأضاف : «موسيماني، مدرب محظوظ، ففي نهائي بطولة دور أبطال افريقيا النسخة قبل الماضية، كانت له الأفضلية، ونجح الأهلي في الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، وفي البطولة الأخيرة، تقابل مع فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي، وظروف المباراة خدمته، بطرد أحد لاعبي الفريق المنافس، أعتقد أن الأهلي لو كان تقابل مع الوداد المغربي، كانت الأمور اختلفت».

وأضاف : «جميع الشواهد تؤكد بأن موسيماني، في أيامه الأخيرة مع النادي الأهلي، وذلك بسبب مغالاته في طلباته من أجل تجديد عقده مع النادي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فقرات بدنية قوية في مران الزمالك بمشاركة طارق حامد

فقرات بدنية قوية في مران الزمالك بمشاركة طارق حامد

تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران الزمالك

تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران الزمالك

هوكي الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة بورفؤاد في دوري 2005

هوكي الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة بورفؤاد في دوري 2005

راحة إجبارية لفريق الطائرة بالزمالك

راحة إجبارية لفريق الطائرة بالزمالك