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أحمد أيوب: الهجوم على جهاز البدري «مترتب»..واللاعبون كانوا يعلمون برحيلنا

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أحمد أيوب: الهجوم على جهاز البدري «مترتب»..واللاعبون كانوا يعلمون برحيلنا أحمد أيوب: الهجوم على جهاز البدري «مترتب»..واللاعبون كانوا يعلمون برحيلنا

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أكد أحمد أيوب المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لم يلق الدعم الكامل من المسؤولين عن الكرة المصرية والإعلام، في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد أيوب في تصريحات تلفزيونية :«الجهاز الفني السابق لم يلق الدعم الكامل من اتحاد الكرة، وتحديدًا منذ تولي أحمد مجاهد إدارة الاتحاد»،

وأضاف : «أحمد مجاهد كان له تصريح أنه يفضل أن يتولى تدريب مدرب أجنبي، على الرغم من وجود جهاز فني يتولى المسؤولية»، مضيفًا :«لاعبون كانوا يعلمون بأن الجهاز الفني سيرحل في أقرب فرصة».

وتابع: «خلال معسكر مباراة كينيا، كان اتحاد الكرة يتفاوض مع بعض المدربين الأجانب، وهو ما علم به الجهاز الفني»، مضيفا :«تلك الأجواء صعبة على أي مدير فني، على الرغم من الظروف التي كان يمر بها المنتخب بسبب غياب بعض اللاعبين على رأسهم محمد صلاح».

وأشار : «فوجئنا برد فعل الاعلام عقب التعادل مع الجابون، بالهجوم على الجهاز الفني، أنا لم أصدق رد فعل الإعلام، الكلام كان مترتب، مفيش حد خرج عن النص.

المصرى اليوم

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