متخصص في شؤون السيارات: الصين لديها مخزون يغطي صناعة السيارات حتى 2025

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قال خالد جودة متخصص في شؤون السيارات، إن أزمة قلة المعروضات في سوق السيارات تعود إلى نهاية عام 2018، خاصة أنه كان لدينا وفرة في السيارات، وكان هناك حالة من حالات الركود الكبيرة التي استمرت لعام 2019، وهذه الحالة جعلت سوق السيارات مكتظ.

وأضاف خالد جودة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن شركات السيارات منذ عام 2020 أصبح لديها حذر في الإنتاج، حيث كان هناك حالة من حالات الفوضى الشديدة التي لم نشهدها من قبل، موضحًا أن سوء التقديرات لبعض الشركات جعلها تنتج كميات خلاف الكميات الحقيقية التي يحتاجها السوق، لذلك بدأت الأزمة تتراكم بسبب أزمة كورونا، وغلق عدد من المصانع، بالإضافة إلى تقليل الورديات العاملة، وأزمة الرقائق الإلكترونية وهي المسؤولة عن تشغيل كل شيء في السيارة بدءا من أنظمة إدارة المحرك إلى الترفيه ومستشعرات الوقوف.

ولفت إلى أن أكبر سوق للرقائق الإلكترونية يوجد في تايوان، مشيرًا إلى أن الدول التي تنتج هذه الرقائق هي اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا، حيث أن أكبر شركة للرقائق الإلكترونية توجد في هولندا.

ونوه بأن معظم السيارات منذ 2018 بدأ دخول الكمبيوتر بها بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الأجهزة الذكية، وهذا أثر بشكل كبير على صناعة السيارات، ناهيًا عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجزء، لافتًا إلى أن أمريكا أثرت بشكل كبير على شركة الهواتف الذكية «هاواوي» الصينية.

وأوضح المتخصص في شؤون السيارات، أن سياسة العرض والطلب هي أحد آليات سوق السيارات، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات فقد إنتاج 9 مليون سيارة، منوهًا بأن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا جعلت الصين تشتري بـ 32 مليار دولار معدات لصناعة الرقائق الإلكترونية، حتى يكون لديها مخزون يغطي احتياجاتها بنحو 70%، حتى عام 2025.