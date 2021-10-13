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أطلق المطرب أحمد جمال، مقطع من أغنيته الجديدة «عايشين نتعلم»، من برج خليفة بدبي، لصالح إحدى المؤسسات التعليمية.

نشر «جمال» عبر حسابه على «إنستجرام»، فيديو من إطلاق الأغنية من دبي، حيث ظهر اسم منصة «المنتور» على البرج، وفي الخلفية مقطع قصير من الأغنية التي مدتها 4 دقائق، ومن المقرر طرحها كاملة قريبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:«عايشين نتعلم ونعلم ،وازاي مع بعض هنتكلم، وازاي هنحقق أحلامنا، وازاي هنعيش في الدنيا سوا، حتى الأحلام محتاجة علام، عشان نقدر نمشي لقدام، ونعيش نتمتع بالأيام»

الأغنية سيتم طرحها كجزء من حملة «التحدي»، التابعة لمؤسسة «المنتور» التعليمية، التي أعلن الفنان أحمد جمال انضمامه لها منذ أي…