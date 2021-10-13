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كشف الإعلامي سيف زاهر عن حسم مسؤولي نادي الزمالك ملف تجديد عقد عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد عبدالله جمعة مع نادي الزمالك في نهاية الموسم المقبل، ويرغب النادي الأبيض في تجديد التعاقد معه، بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية :«عبدالله جمعة، أنهى مع مسؤولي القلعة البيضاء كل التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع النادي الأبيض، في الفترة الجارية».

وأضاف : «الزمالك سوف يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تجديد التعاقد مع عبدالله جمعة، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة توسكر الكيني، المقرر لها السبت المقبل، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.