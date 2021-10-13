الطقس اليوم .. انخفاض طفيف في درجة الحرارة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أنه سيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وحنوب سيناء.

وأضافت الهيئة في بيان لها :«فيما يسود جو معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء«.

وواصلت الهيئة «كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (مطروح- السلوم- الضبعة) على فترات متقطعة».

القاهرة والوجة البحري الصغرى 21، والعظمى 31.

السواحل الشمالية الصغرى 22، والعظمى 28.

جنوب سيناء الصغرى 25، والعظمى 34 .

شمال الصعيد الصغرى 21، والكبرى 34 .

جنوب الصعيد الصغرى 25، والكبرى 41.



تتوقع الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة، وتنخفض بداية من الأحد من الأسبوع المقبل.

وتكون درجات الحرارة في القاهرة العظمي خلال الأيام المقبلة تتراوح بين 30 و32 درجة للعظمى.

وتتراوح درجات الحرارة العظمي بين 27 و32 درجة في السواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 33 و36 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد بين 32 و36 درجة للعظمى.

وتكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد بين 41 و42 درجة للعظمى.

ويظل الطقس ليلاً مائلاً للحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر شمالاً وحتى شمال الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء، وكذلك القاهرة الكبرى.

وتستطيع معرفة توقعات درجات الحرارة حتى الأثنين المقبل من الجدول التالي: