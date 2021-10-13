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أمطار وتقلبات فى درجات الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الاثنين 18 أكتوبر

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أمطار وتقلبات فى درجات الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الاثنين 18 أكتوبر أمطار وتقلبات فى درجات الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الاثنين 18 أكتوبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 13 أكتوبر إلى الإثنين 18 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع هطول أمطار خفيفة اليوم والخميس على مناطق من السواحل الغربية (مطروح - السلوم - الضبعة) على فترات متقطعة 40% تقريباً.

ويشهد يوم الجمعة 15 أكتوبر ارتفاع الحرارة حتى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح ما بين 2 الى 4 درجات بينما يسود خلال تلك الأيام طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتسود شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

كما تنشط الرياح على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويتوقع أن تكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 88% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 35% إلى 40% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 13 أكتوبر الى الاثنين 18 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الأربعاء 13 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 25 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 14 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 25 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 15 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 25 درجة.

- درجات الحرارة السبت 16 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 25 درجة.

- درجات الحرارة الاحد 17 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 25 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 18 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والمحسوسة 25 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 13 أكتوبر الى الاثنين 18 أكتوبر 2021.

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المصرى اليوم

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