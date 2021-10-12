ألسن كفر الشيخ تنظّم لقاء تعريفيًا للطلاب

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نظّمت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، لقاءً تعريفيًا للطلاب المستجدين بالكلية، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وعدد من طلاب الفرق المختلفة.

خلال اللقاء جرى التعريف بأقسام الكلية واللوائح والأنظمة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات بهدف دمجهم في الحياة الجامعية.

بدأ الحفل -بحسب بيان الثلاثاء- بعزف السلام الجمهوري، وفى كلمته وسط الطلاب الحضور القدامى والجدد، قدم الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، وهنأهم باختيارهم كلية الألسن.

ووجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبر عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد بالكلية، مقدما عددا من التوجيهات والنصائح إضافة إلى شرح الخدمات التي يمكن للطلاب الاستفادة منها.