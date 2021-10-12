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«الدولي لحقوق الإنسان» يعتمد قرارا مصريا حول تداعيات جائحة كورونا على الشباب

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«الدولي لحقوق الإنسان» يعتمد قرارا مصريا حول تداعيات جائحة كورونا على الشباب «الدولي لحقوق الإنسان» يعتمد قرارا مصريا حول تداعيات جائحة كورونا على الشباب

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نجحت بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع ١٠ دول من مناطق جغرافية مختلفة، في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان يتناول تداعيات جائحة كورونا على تمتع الشباب بحقوق الإنسان، وذلك استمراراً لما توليه وزارة الخارجية من اهتمام بتسليط الضوء على قضايا الشباب بالمحافل الأممية.

وأوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن القرار سلط الضوء على تأثير الجائحة على حقوق الشباب في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

كما دعا القرار الحكومات إلى تطوير استراتيجيات من شأنها منح الشباب فرصاً حقيقة تُتيح لهم المشاركة الفعالة في المجتمع، فضلاً عن التأكيد على أهمية تمثيل الشباب في البرلمانات والأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية المختلفة. هذا، وأبرز القرار الدور الهام للمبادرات التي يقودها الشباب حول العالم، والتي أثمرت عن إسهامات قيمة ساعدت في مواجهة جائحة كورونا ودعمت الجهود الجارية للتعافي منها، فضلاً عن إسهام تلك المبادرات في تعزيز السلم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان حول العالم.

جدير بالذكر أنه سبق لمجلس حقوق الإنسان أن أشار إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في نسخه السابقة، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب، ونموذجاً للمبادرات التي يقودها الشباب حول العالم.

المصرى اليوم

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