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الإفتاء توضح حكم تعامل الطبيب البيطري مع الكلاب و الخنازير ()

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الإفتاء توضح حكم تعامل الطبيب البيطري مع الكلاب و الخنازير (فيديو) الإفتاء توضح حكم تعامل الطبيب البيطري مع الكلاب و الخنازير ()

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أجاب الشيخ أحمد وسام أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفاده (ما حكم تعامل الطبيب البيطرى مع الكلاب والخنازير؟).

وأوضح أحمد وسام، قائلاً: «وظيفة الطبيب أن يعالج، و(فى كل ذات كبد رطبة أجر)، عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتدَّ عليه العطشُ، فوجد بئرًا، فنزل فيها فشَرِبَ، ثم خرج فإذا كلبٌ يلهثُ، يأكلُ الثَّرَى من العَطشِ، فقال الرَّجلُ: لقد بلَغَ هذا الكلبُ من العطشِ مثلَ الذي كان قد بلَغَ منِّي، فنزل البئرَ فملأ خُفَّه ماءً، ثم أمْسكَه بفِيه، حتَّى رَقَى فسَقَى الكلبَ، فشَكَرَ له، فغَفَرَ له» قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّ لنا في البهائمِ أجرًا؟ فقال: (في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ)».

وتابع أمين الفتوى: «فعند المالكية أن كل حي طاهر، وبهذا نفتى، فإذا عمت البلوى بمثل هذه المسألة فهذا لا ينجسه- أي لا يجعله نجسا».

المصرى اليوم

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