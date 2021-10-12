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ملتقى القاهرة السينمائي يختار 15 مشروعا للمشاركة في نسخته الثامنة

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ملتقى القاهرة السينمائي يختار 15 مشروعا للمشاركة في نسخته الثامنة ملتقى القاهرة السينمائي يختار 15 مشروعا للمشاركة في نسخته الثامنة

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كشف ملتقى القاهرة السينمائي عن اختيار 15 مشروعاً روائياً ووثائقياً طويلاً في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث سيتم مشاركتهم بالنسخته الثامنة، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومن المقرر إقامتها في إطار أيام القاهرة لصناعة السينما بالشراكة مع مركز السينما العربية من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر

وتقدم للمشاركة في النسخة هذا العام أكثر من 110 مشروعات من مختلف أنحاء العالم العربي، ليكون واحداً من أضخم الأرقام التي استقبلها ملتقى القاهرة السينمائي منذ تأسيسه، ووقع الاختيار على مشروعات لصُنَّاع الأفلام المرموقين لينا سويلم وسؤدد كعدان ومهدي البرصاوي، بالإضافة إلى الواعدين عهد كامل وفريدة زهران وأدهم الشريف، وآخرين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وعلق محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على المشروعات المختارة قائلاً «هذا العام، استقبل ملتقى القاهرة السينمائي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الجودة الفنية الكبيرة، ومعظمها كان الأعمال الأولى لصانعيها، هذا بالتأكيد يعكس كم الشغف والمثابرة التي يمتلكها صُنَّاع الأفلام الشباب في العالم العربي، بالإضافة إلى ثراء القصص الذين يرغبون في حكيها من خلال أفلامهم».

ويضيف شادي زين الدين مدير ملتقى القاهرة السينمائي «نسبة كبيرة من الأفلام المختارة هذا العام تنتمي إلى صُنَّاع أفلام جدد، بالإضافة إلى مخرجين مرموقين يصنعون فيلمهم الثاني، وآخرين يصنعون فيلمهم الروائي الأول بعد مسيرة ثرية من الأفلام الوثائقية مثل تمارا ستيبانيان وسارة الشاذلي ونمير عبدالمسيح. لقد قررنا هذا العام المخاطرة وإلقاء الضوء على المزيد من المواهب الجديدة المختارة بعناية».

مشروعات هذا العام تضم أفلاماَ لثمانية نساء، هي النسبة الأكبر بين المشاركين، 5 مشروعات هي الأولى لمخرجيهم، كذلك تضم القائمة 3 مشروعات روائية لمخرجين أبدعوا في تقديم الأفلام الوثائقية وفازوا عنها بالجوائز، وبالنسبة لتمثيل الدول، تتواجد بـ 5 مشروعات، بالإضافة إلى 3 مشروعات من تونس، ومشروع واحد من كل من الجزائر ولبنان وفلسطين والسعودية، والعراق والمغرب وسوريا.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية في مرحلة التطوير 7 مشروعات هي السيدات الفاضلات (مصر) للمخرجة فريدة زهران، وأنا وسواقي (- المملكة المتحدة) للمخرجة عهد كامل والحياة بعد سهام (مصر- فرنسا) للمخرج نمير عبدالمسيح، ونور للمخرجة (مصر) سارة الشاذلي، وبلاد آرام (لبنان- أرمينيا) للمخرجة تمارا ستيبانيان وغربان المدينة (مصر- السودان) للمخرج أدهم الشريف وعائشة (تونس- فرنسا) للمخرج مهدي البرصاوي.

وفي مسابقة المشروعات الوثائقية في مرحلة التطوير تشارك 3 مشروعات، هي الطلقة ما بتقتل بقتل سكات الزول (تونس- فرنسا) للمخرجة هند المؤدب، وحلم أمريكي (مصر) للمخرج أمير الشناوي وباي باي طبريا (الجزائر- فرنسا- بلجيكا- قطر) للمخرجة لينا سويلم.

وينافس في مسابقة المشروعات الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج 3 مشروعات، هي صيف في بجعد (المغرب) للمخرج عمر مولدويرة، وعَلَم (فلسطين- فرنسا) للمخرج فراس خوري، ونزوح (سوريا) للمخرجة سؤدد كعدان.

وفي مسابقة المشروعات الوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج يشارك مشروعان، هما محسن العراق (العراق- كوستاريكا) للمخرجة عشتار ياسين، وفوق التل (تونس) للمخرج بلحسن حندوس.

وتتمثل فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي في توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مادية تساهم في استكمال صناعة الفيلم، وسوف يتم الإعلان قريباً عن قيمة جوائز نسخة هذا العام، مع قائمة الشركاء والرعاة.

ملتقى القاهرة السينمائي، كان قد ساهم خلال سنواته الثلاث الماضية، في توفير جوائز يُقدَّر قيمتها بأكثر من 600 ألف دولار أميركي، ساهمت في دعم أكثر من 120 صانع أفلام عربي، من بينهم يسري نصر الله وكوثر بن هنية وسامح علاء ومهدي البرصاوي وباسل غندور وحيدر رشيد ومي زايد وغيرهم.

وسوف تُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

المصرى اليوم

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