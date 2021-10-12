أخبار عاجلة

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النقد الدولي": عدم تكافؤ التلقيح ضد "كورونا" يعيق نمو الاقتصاد العالمي

Print
"النقد الدولي": عدم تكافؤ التلقيح ضد "كورونا" يعيق نمو الاقتصاد العالمي "النقد الدولي": عدم تكافؤ التلقيح ضد "كورونا" يعيق نمو الاقتصاد العالمي
"غوبينات" اعتبرت أن آفاق الانتعاش قاتمة أمام البلدان الفقيرة

حذَّرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات اليوم الثلاثاء من عدم التكافؤ في التلقيح ضد عبر العالم؛ وهو ما يؤدي لإعاقة الانتعاش التام للاقتصاد العالمي.

وذكرت "غوبينات" أن إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي هذا العام بمستوى 4،9 في المئة يظل محاطًا بالشكوك؛ إذ يستند بصورة خاصة إلى هدف تلقيح 40 في المئة من سكان العالم بحلول نهاية السنة، و70 في المئة بحلول منتصف 2022، وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبرت أن آفاق النمو باتت قاتمة جدًّا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.

من جهته، بيّن الصندوق الذي يُصدر توقعاته الاقتصادية بمناسبة اجتماعاته الخريفية مع البنك الدولي أن نحو 58 في المئة من سكان الدول المتقدمة باتت ملقحة بالكامل ضد "كوفيد-19"، مقابل 36 في المئة في الدول الناشئة، وأقل من 5 في المئة في الدول الفقيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مترو الأنفاق يواصل تعقيم المحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم المحطات ضد فيروس كورونا

الإذاعي عمر بطيشة يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإذاعي عمر بطيشة يعلن إصابته بفيروس كورونا

صحة حماس: حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي: تصدير أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال 10أشهر

الاتحاد الأوروبي: تصدير أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال 10أشهر