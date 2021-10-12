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«جريمة شرعًا وقانونًا».. الإفتاء توضح حكم من حرم إخوته من الميراث

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«جريمة شرعًا وقانونًا».. الإفتاء توضح حكم من حرم إخوته من الميراث «جريمة شرعًا وقانونًا».. الإفتاء توضح حكم من حرم إخوته من الميراث

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أجاب الشيخ أحمد وسام أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفاده (ما حكم من حرم إخوته من الميراث؟).

وأوضح أحمد وسام، قائلاً: «جريمة في الشرع وفى القانون، ومن حرم وارثا من إرثه- كما ورد في بعض الأحاديث- حرم الله عليه الجنة، وكل واحد أحق بماله، والميراث لو تأملناه سنجد أنه ينتقل جبرًا إلى الوارث- بجبر الشرع- فكون أن شخصًا يمنع هذا الميراث بعدما ثبت الحق فيه، فإنه يعطل هذا الحكم، فهذا حرام شرعا وجُرم قانوني أيضا».

المصرى اليوم

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