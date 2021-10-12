هل هناك علاقة بين الزلزال الذي شعر به المصريون و البرق والرعد أمس؟ البحوث الفلكية تجيب

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي حدث اليوم لم يضرب مصر وإنما كان في جنوب جزيرة كريت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الزلزال يبعد عن أقرب نقطة من السواحل المصرية بـ 413 كيلو متر.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، أنه لا يمكن قوة الزلزال التي شعر بها مصر، موضحا أن الزلزال لو عميق يكون الإحساس به في دائرة كبيرة.

ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى أن الزلزال الذي حدث اليوم كان عمقه 25.7 كيلو متر، كما أن المنطقة التي حدث بها الزلزال، يحدث بها زلزال شبه يومي.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال الذي حدث في جزيرة كريت تم الإحساس به بقوة تقترب من 2 ريختر.

واختتم: أن زلزال الذي حدث اليوم لا علاقة به بالهزة الأرضية التي شهدتها القاهرة في تسعينيات القرن الماضي، نافيا في الوقت ذاته أن يكون له علاقة بالبرق والرعد الذي حدث في مصر ليلة أمس.