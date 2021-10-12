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محافظ الشرقية يتابع جهود السيطرة على حريق في مصنع للأدوات المنزلية بالعاشر

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محافظ الشرقية يتابع جهود السيطرة على حريق في مصنع للأدوات المنزلية بالعاشر محافظ الشرقية يتابع جهود السيطرة على حريق في مصنع للأدوات المنزلية بالعاشر

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق بمصنع للأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وآخر بـ 6 منازل بالطوب النيء بعزبة دليب التابعة لمركز ومدينه كفر صقر، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بمصنع الأدوات المنزلية، فضلاً عن سيارات أخرى تم الدفع بهم لإطفاء حريق عزبة دليب بكفر صقر، وكذلك سيارات إسعاف لنقل أي حالات إصابة لأقرب مستشفي وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن حادث الحريق بمنازل عزبة دليب بكفر صقر، تم السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية وأهالي القرية، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأضافت أن محافظ الشرقية كلف الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، بالمتابعة المستمرة لحادث حريق منازل عزبة دليب والتأكد من إطفاء الحريق تماما، لافتة إلى أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد ١٤ سيارة إطفاء و3 خزانات مياه، وجاري التعامل والسيطرة على حريق مصنع الأدوات المنزلية ولم يسفر الحادث عن وقوع ايه وفيات، فضلاً عن حالة إصابة واحدة باختناق، وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماثلت للشفاء.

وقالت أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حريقين أحدهما بمصنع للأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، والآخر بـ 6 منازل بالطوب النيئ بعزبة دليب، وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

المصرى اليوم

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