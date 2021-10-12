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محافظ مطروح يتابع عدد من المشروعات الخدمية بالإمام مالك

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محافظ مطروح يتابع عدد من المشروعات الخدمية بالإمام مالك محافظ مطروح يتابع عدد من المشروعات الخدمية بالإمام مالك

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إجتماعاً موسعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية واستكمال أعمال مد البنية التحتية بعدد من المناطق للتيسير على المواطنين، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة والشركة المنفذة وباسط جعفر مسؤول لجنة الانارة بمدينة مرسى مطروح.

تم مناقشة الانتهاء من أعمال مد البنية التحتية ومراجعة تغطية الكابلات الكهربائية بعد تحويلها إلى أرضية ومراجعة خطوط مياه للبدء في رصف شارع الإمام مالك حتى نادى الطلائع كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية حتى نهاية الشارع فور الانتهاء من مد جهاز مشروعات الصرف الصحى لتوسعاته الجديدة للتيسير على المواطنين واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال أعمال الجزء المتبقى من الشارع مع مراعاة استيعاب الخطط المستقبلية بالمنطقة.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحى لمراجعة أعمال شبكة الصرف الصحى بمنطقة عزبة «الحاج على» لحل كافة العقبات مع ربطها على شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء بمتابعة الإجراءات المتخذة لتأمين إستقرار التيار الكهربى بمدينة سيوة مع إستيعاب زيادة الأحمال، وسرعة الانتهاء من تغطية كابلات الكهرباء بالجزيرة الوسطى وصولا إلى محطة رفع الصرف الصحى بالكيلو 8 والتنسيق مع إدارة المرور المركزى لمرور الكابل عبر الطريق الدولى الساحلى
كذلك سرعة الإنتهاء من توسعة شارع الاذاعة مع إزالة جزء من السور وفقا للتنسيق المسبق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتيسير الحركة المرورية مع ازداوج الشارع للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات بالمنطقة.

المصرى اليوم

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