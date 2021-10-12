«تموين الإسكندرية» تضبط 1295 قطعة حلوى مجهولة المصدر (صور)

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شنت إدارة تموين العجمى في الإسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، حملات تموينية، قبل الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بأيام، أسفرت عن ضبط مصنع حلويات مخالف وبحوزته حلوى منتهية الصلاحية.

جاءت الحملة تنفيذ لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مصانع الحلويات حفاظا على صحة المواطنين خلال فترة الاحتفالات بمولد الرسول الكريم .

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بمنطقة العجمي يقوم بتصنيع حلوى المولد، لحيازته واستخدامه ألوان صناعية منتهى الصلاحية، عبارة عن ١٣ علبة كامينا، وحيازة وبيع علب حلاوة المولد عليها بيانات غير صحيحة وتم تحرير عدد ١٢٩٦ قطعة حلوى متنوعة.

وفى سياق متصل، شنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، حملة أسفرت عن ضبط مخزن قطع غيار كمبيوتر مستعملة بالدخيلة يقوم أصحابه بتجميع أجهزة الكمبيوتر بدون ترخيص وبدون مستندات دالة على قطع الغيار والمكونات المستخدمة في عمليات التجميع، وتم التحفظ على ٣٥٥٠ قطعة غيار متنوعة عبارة عن شاشات ومازر بورد وكيبوردات وهاردات وأجزاء أخرى.

كما تم ضبط أحد محلات الأدوات الكهربائية بالمنشية لحيازته لمبات ليد مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ١٧٥ لمبة ليد مختلفة الأحجام .