رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد كليتي الزراعة والطب البيطري

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تفقد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، يرافقه الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، كليتى الطب البيطرى والزراعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 وذلك لتهنئة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2021-2022.

وقال طنطاوي في بيان، الثلاثاء، إن جولته الميدانية تأتي انطلاقًا من حرصه على التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والزراعة للتعرف على المعوقات التي تواجهه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكذا الإطمئنان على سير العملية التعليمة وانتظامها مع بداية العام الجامعي الجديد 2021- 2022.

واشاد بإنطلاق قوى ومنظم للعام الدراسي وتواجد أعضاء هيئة التدريس وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب، بجانب التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وإلتزام اعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بارتداء الكمامة داخل المدرجات والقاعات للوقاية مع أهمية التعقيم والتطهير المستمر للمدرجات والقاعات للحفاظ على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الجولة، حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب بشكل متواصل ودائم سواء داخل كليات الجامعة أو داخل مباني المدينة الجامعية داعيا الطلاب إلى المشاركة بقوة وفاعلية في مختلف الأنشطة الطلابية وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أو بفروعها بمختلف الكليات، مؤكدًا على أهمية النشاط الطلابي في تنمية المواهب المختلفة.

وأوضح أن جولته اليوم مع رئيس الجامعة شملت كليتى الطب البيطرى والزراعة ومتابعة اعمال التشطيبات النهائية لمبنى القياس والتقويم بالجامعة بالإضافة إلى لقاء مع عمداء كليتي الطب البيطري والزراعة ووكلائها، للتعرف على طلبات واقتراحات أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالعملية التعليمية.