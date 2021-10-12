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بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب "وزارة البيئة" يتدخل

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تضخم بالخلايا وتلف في الأنسجة النباتية.. وجهود إرشادية لإنقاذها

بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب

تعرضت مزرعة عنب لإصابات جذور فطرية ونيماتودا عقدية، حيث تسبب "النيماتودا" بحدوث ضرر كبير للمحاصيل الزراعية والأشجار ، وتضخم بالخلايا، وتلف في الأنسجة النباتية، كما عملت على إعاقة نقل الغذاء والماء إلى باقي أجزائها فوق التربة.

وبدوره، نجح قسم الوقاية والإرشاد الزراعي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة في إنقاذ تلك المزرعة والوقوف على المشكلة .


ووفقًا لبيان ورد "سبق" فإن فريق الإرشاد الزراعي والوقاية من الآفات الزراعية بالمكتب بذل جهودًا تهدف إلى زيادة الإنتاج النباتي من خلال التوعية الارشادية والوقاية الزراعية.

بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب

بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب

بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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