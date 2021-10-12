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الرياض .."الامتياز التجاري" و"ماجد للتنمية" توقعان اتفاقية للتعاون المشترك

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تستهدف نشر ثقافة الامتياز التجاري عبر المبادرات والبرامج الخاصة

الرياض ..

وقعت جمعية الامتياز التجاري وجمعية الأمير ماجد للتنمية اتفاقية تعاون بهدف تعزيز صناعة الامتياز التجاري تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وقد وقع الاتفاقية من جانب جمعية الامتياز التجاري مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي خالد أمين يوسف، وعن جمعية الأمير ماجد للتنمية المدير العام؛ براءة العبدي.

‏ وشهد حفل التوقيع ممثلو الطرفين مدير المشروعات؛ مشاعل الجدعاني، واختصاصي العلاقات والشراكات أحمد الأحمدي، وسكرتيرة جمعية الامتياز التجاري رغد رأفت مصلي.

وأعرب خالد أمين يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون مع جمعية الأمير ماجد باعتبارها إحدى الجمعيات الرائدة في مجالات العمل التنموي، موضحًا أن الاتفاقية تستهدف التعاون المشترك في نشر ثقافة الامتياز التجاري من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية بالامتياز التجاري، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الامتياز التجاري.

وأوضح أنّ المذكرة تتضمن عدة بنود من بينها: التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالامتياز التجاري، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الامتياز التجاري، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لرفع المهارات الإدارية والقانونية والفنية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

فيما أعربت المدير العام لجمعية الأمير ماجد للتنمية؛ براءة العبدي أن هذه الاتفاقية مع جمعية الامتياز التجاري تأتي كأول جمعية من نوعها في المملكة، موضحة أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز دور الجمعية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعظيم الشراكات المجتمعية من أجل تمكين الأفراد خصوصًا الشباب من ثقافة الامتياز التجاري ومهارات الإدارة والتخطيط والتسويق، لبدء تنفيذ مشروعات اقتصادية واعدة، والحصول على رخصة امتياز تجاري لعلامات تجارية ناجحة.

الرياض ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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