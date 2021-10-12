أخبار عاجلة

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)

Print
رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور) رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول .

وفي هذا الصدد كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار .

وقامت الشركة برفع 11 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 51 ألف طن مخلفات طبية، خلال 72 ساعة، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)
رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)
رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)
رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)
رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)
رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى