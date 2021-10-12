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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول .

وفي هذا الصدد كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة برفع 11 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 51 ألف طن مخلفات طبية، خلال 72 ساعة، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)

رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)

رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)

رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)

رفع 62 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة (صور)