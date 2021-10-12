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وزير الأوقاف يبحث انطلاق دورات التحول الرقمي بالمديريات.. ويؤكد الالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة

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وزير الأوقاف يبحث انطلاق دورات التحول الرقمي بالمديريات.. ويؤكد الالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة وزير الأوقاف يبحث انطلاق دورات التحول الرقمي بالمديريات.. ويؤكد الالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة

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عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بعدد من مديري المديريات الإقليمية ووكلائها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور المهندس سمير الشال، الوكيل الدائم، والدكتور، أيمن أبوعمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

و أكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أنه في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سوف تنطلق يوم الخميس 14/ 10/ 2021م دورات التحول الرقمي للإداريين بالمديريات الإقليمية تحت عنوان: «التحول الرقمي والسوشيال ميديا وأهميتهما في التميز الإداري» .

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ذلك يأتي في إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف على استخدام الوسائل العصرية في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية، وذلك بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها، وستكون البداية بالمديريات التالية: (الجيزة- الدقهلية – أسيوط)، على أن تستكمل باقي المديريات هذه الدورات خلال الأسابيع التالية.

وشدد الوزير على أنه لابد من الحفاظ على المساجد دعويًّا وفكريًّا والالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميًّا، مؤكدًا معاليه على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

و وزير الأوقاف على ضرورة متابعة الالتزام التام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وبحسم تجاه أي مخالفة.

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمناقشة دورات التحول الرقمي
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمناقشة دورات التحول الرقمي
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمناقشة دورات التحول الرقمي
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمناقشة دورات التحول الرقمي
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمناقشة دورات التحول الرقمي
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمناقشة دورات التحول الرقمي

المصرى اليوم

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