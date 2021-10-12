أخبار عاجلة

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«ليس المال».. زوجة روني توافق على خيانته لها بدافع غريب ..صور

Print
«ليس المال».. زوجة روني توافق على خيانته لها بدافع غريب ..صور «ليس المال».. زوجة روني توافق على خيانته لها بدافع غريب ..صور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عبرت كولين روني زوجة نجم الكرة الإنجليزية السابق والمدرب الحالي واين روني، عن حزنها الشديد بسبب التصرفات الغير أخلاقية التي يقوم بها صاحب الـ35 عاما منذ بداية ارتباطهما.

وقالت كولين في فيلم وثائقي عن حياتها العائلية: «كنت أعرف أن روني يقوم بعلاقات غير أخلاقية مع سيدات أخرى إلى جانب تناول كميات كبيرة من الكحول».

وأضافت: «كنت أسامحه باستمرار رغم أن ذلك ليس مقبولًا، وكنت أرى نظرة غير جيدة من الناس تجاه عائلتي وتجاهي بعد كل تصرف فاضح يقوم به روني».

للمزيد: وين روني: محمد صلاح يسير على خطى كريستيانو رونالدو

وعادت كولين روني إلى بداية علاقتها بنجم مانشستر يونايتد حيث كنت تبلغ 12 عاما وارتبطت به عاطفيًا في سن الـ16 عاما قبل أن يتم الزواج في عام 2008 بعد 6 سنوات من التأجيل.

كولين روني - صورة أرشيفية

وأكدت كولين على أنها عاشت معاناة حقيقية مع روني بسبب فضائحه المستمرة والتي يتناولها الإعلام بشكل مستمر وذكرت عدة وقائع دفع خلالها الإنجليزي أمولًا لمواعدة سيدات.

وواصلت صاحبة الـ35 عاما: «دائمًا أعمل على تجاوز تلك الوقائع وحل الخلافات مع روني وهذا بدافع الحب ومن أجل العائلة وليس المال».

ووصفت كولين روني قرارتها تجاه زوجها بـ«الهادئة» لأنه تسعى أن تستمر العائلة وتحاول مقاومة الشعور بإنهاء الزواج رغم مرور نحو 13 عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر