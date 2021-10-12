«ليس المال».. زوجة روني توافق على خيانته لها بدافع غريب ..صور

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عبرت كولين روني زوجة نجم الكرة الإنجليزية السابق والمدرب الحالي واين روني، عن حزنها الشديد بسبب التصرفات الغير أخلاقية التي يقوم بها صاحب الـ35 عاما منذ بداية ارتباطهما.

وقالت كولين في فيلم وثائقي عن حياتها العائلية: «كنت أعرف أن روني يقوم بعلاقات غير أخلاقية مع سيدات أخرى إلى جانب تناول كميات كبيرة من الكحول».

وأضافت: «كنت أسامحه باستمرار رغم أن ذلك ليس مقبولًا، وكنت أرى نظرة غير جيدة من الناس تجاه عائلتي وتجاهي بعد كل تصرف فاضح يقوم به روني».

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وعادت كولين روني إلى بداية علاقتها بنجم مانشستر يونايتد حيث كنت تبلغ 12 عاما وارتبطت به عاطفيًا في سن الـ16 عاما قبل أن يتم الزواج في عام 2008 بعد 6 سنوات من التأجيل.

كولين روني - صورة أرشيفية

وأكدت كولين على أنها عاشت معاناة حقيقية مع روني بسبب فضائحه المستمرة والتي يتناولها الإعلام بشكل مستمر وذكرت عدة وقائع دفع خلالها الإنجليزي أمولًا لمواعدة سيدات.

وواصلت صاحبة الـ35 عاما: «دائمًا أعمل على تجاوز تلك الوقائع وحل الخلافات مع روني وهذا بدافع الحب ومن أجل العائلة وليس المال».

ووصفت كولين روني قرارتها تجاه زوجها بـ«الهادئة» لأنه تسعى أن تستمر العائلة وتحاول مقاومة الشعور بإنهاء الزواج رغم مرور نحو 13 عاما.