«حماية المستهلك»: مبادرة لحصر مراكز الصيانة المعتمدة

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أعلن أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز بصدد اطلاق مبادرة لإنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية تحت عنوان: «تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير معتمدة»، لتسيلط الضوء على المبادرات والخطوات التي اتخاذتها الحكومة المصرية للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتي استضافتها جمعية رجال الأعمال.

وقال حسام، إن قطاع السلع المعمرة يستحوذ على نسبة لا تقل عن 32% من الشكاوي الواردة إلى الجهاز، فيما يتعلق بمراكز اليانة الوهمية ما استدعي ضرورة التدخل الفوري للتعامل مع تلك المشكلة.

واوضح أن المبادرة تقوم على انشاء قاعدة بيانات تضم مراكز الخدمة المعتمدة من مصانع القطاع الخاص، هيئة الرقابة الصناعية، والتي يبلغ عددها تقريبا 740 مركز وسيقوم الجها بالتعاون مع الشركات بالتاكد من مطابقة المراكز للمعايير المتفق عليها.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن جزء خاص بتوفير قطع غيار للسلع بحيث يكون هناك منافذ معتمدة لقطع الغيار لمنع شبه الاحتكار، ولضمان أن تكون قطع الغيار أصلية، كما تتضمن قيام الشركات بتقديم عروض ترويجية للمستهلكين تشمل تقديم كشوف مجانية على السلع وتقديم خصومات للمستهلكين وذلك لإعادة بناء الثقة مع المستهلك خلال عام والذي عانى من ارتفاع تكاليف مراكز الخدمة،لافتا إلى أنه وفقا لأرقام وبيانات الشركات فإن مراكز الخدمة الغير معتمدة تكلف الشركات خسائر بمبالغ طائلة.

وأضاف حسام، أنه وفقا للمبادرة سيكون هناك شاشات مشتركة بين مركز الاتصال والشركات الموجودة بالقائمة لمتابعة البلاغات.

وتوقع رئيس جهاز حماية المستهلك الانتهاء من القائمة الاولي لمراكز صيانة السلع المعمرة في يناير 2022، على ان تتولي بعدها اعداد قوائم بمراكز الصيانة المعتمد في مجال لخدمات السيارات ومكافحة الحشرات.

من ناحيته قال عبدالرؤوف الاحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، انها ابلغت الجهاز القومي لتنظيم الاعلام بوقف الاعلانات المضللة للمراكز الصيانة غير المعتمدة، لافتا إلى انها تعمل مع الجهات الرقابية الاخري للتصدي لتلك الظاهرة السلبية، وايضا مساعدة المراكز العشوائية لتوفيق أوضاعها والأنضمام إلى المنظومة الرسمية.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المنتجات المصرية في مجال السلع المعمرة حققت تقدما كبيرا واصبح محل ترحيب في العديد من الأسواق الخارجية، لافتا إلى أهمية خدمات ما بعد البيع باعتبارها العنصر الاهم في تلك الصناعة.

وقال ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لاحدي الشركات العالمية المستثمرة في مجال انتاج السلع المعمرة في مصر، أن هذه الظاهرة استفحلت بشكل كبير خلال الفترات الاخيرة حتى انها تحولت إلى «آفة» تهدد الاستثمارات الاجنبية العاملة في السوق المصرية، مرحبا بالجهود الحكومية الاخيرة في التصدي لها.