«الإحصاء»: 2.8 مليار دولار عجز الميزان التجاري خلال يوليو 2021

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عجز الميزان التجاري خلال يوليو 2021 ليصل إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة إنخفاض 14.6٪.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 31.5٪، حيـث بلغـت 2.94 مليــار دولار خـلال شهــر يوليو 2021 مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها (لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 58.0٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5٪، ملابس جاهزة بنسبة 23.3٪، أسمدة بنسبة 17.7٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (فواكه طازجة بنسبه 5.8٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.2%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.0٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 9.4٪).

في المقابل شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (سيارات ركوب بنسبة 41.0 ٪، ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 34.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.6%، ذرة بنسبة 3.2٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (البترول الخام بنسبة 14.3٪، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبـة 22.5٪، فول صويا بنسبة 36.7٪، لحوم بنسبة 35.3٪).