«العربي للمجتمعات العمرانية» يقترح عقد معرض عقاري مصري بدبي بالتزامن مع إكسبو

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قال المهندس داكرعبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمارالعقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية إن التحالف بين شركات المقاولات المصرية هو أفضل الطرق لتوسيع النشاط بالدول الأفريقية والعربية وتحقيق أعلى نسبة من العوائد المدفوعة بحجم الأعمال ضمن عمليات إعادة الإعمارالتى تتم في بعض الدول بالمنطقة.

واقترح عبداللاه في تصريحات صحفية ضرورة التنسيق بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية واتحادات الاعمال المختلفة، ومنها اتحادي الصناعات والغرف التجارية من أجل المشاركة معاً في المعارض الخارجية.

ودعا إلى تنظيم معرض عقاري وانشائي مصري بجهود مجتمع الاعمال ورعاية الحكومة بمدينة دبي بالإمارات يتم من خلاله تسويق العقارالمصري لدول الخليج والمنطقة بالتزامن مع معرض اكسبو ٢٠٢٠ في دبي الذي يستمرلمدة ٦ شهورويجمع جميع المستثمرين من مختلف انحاء العالم ووجود جناح مصري ضخم بإكسبو واهتمام حكومي على اعلى مستوى به.

واضاف نائب رئيس الإتحاد ان معرض العقارات المصري سيكون بمثابة انطلاقة قوية لعقد شراكات وتحالفات عربية مصرية واستقطاب روس اموال ومستثمرين جدد للمشروعات العملاقة التي تتم على ارض مصر .

وأشارإلى أن دعم الحكومة لشركات المقاولات المصرية يساهم في زيادة حجم المشروعات التي تستطيع الشركات تنفيذها وتحقيق عوائد كبيرة منها بالإضافة إلى تكوين سابقة أعمال جيدة تمكنها من التواجد بشكل قوي في الدول الاخرى.

وأوضح داكرعبداللاه أن نجاح الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة في الدول الأفريقية جعل سابقة أعمال الشركات خارج مصرجيدة بشكل يجعلها ضمن أولويات الحكومات في الخارج مشدداً على أن زيادة حجم أعمال شركات المقاولات المصرية والعمالة، لديها يؤهل الشركات لتنفيذ مشروعات ضخمة داخل مصروخارجها.

ونوه داكر عبداللاه إلى ان مثل هذا المعرض سيكون له دور كبير في تصدير العقار المصري وكذلك تصدير مهنة المقاولات المصرية لمنطقة الخليج.

واضاف داكر ان الخبرات وسابقة الاعمال لشركات المقاولات المصرية في عدد من الدول الافريقية والعربية وكذلك العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر واشقائها بدول الخليج سيكون لها دور كبير في انجاح معرض تصدير العقار والمقاولات المصرية واستقطاب رؤس اموال للعمل بمصر.

وأكد أن عدد الشركات التي تستطيع تنفيذ مشروعات خارجية لا تتخطى ٨٠ شركة من أصل ٢٦ ألف شركة لديها عضوية في اتحاد المقاولين،ولذلك لابد من انشاء تحالف ضخم لشركات المقاولات من أجل الحصول على مشروعات خارجية وتوزيع الأعمال عليها بما يضمن حصول الشركات المصرية على أعمال خارجية تحت مظلة دعم حكومية جيدة.