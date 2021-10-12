«التخطيط» تشارك في اجتماع مشروع تدعمه اليابان لمواجهة اّثار «كورونا»

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أكد د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مشروع «دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لفيروس كورونا ومواجهة اّثاره الاجتماعية والاقتصادية» للحكومة.

ويدعم المشروع حسب كمالى الذي شارك في إجتماع لمجلس ادارته – الثلاثاء- حكومة اليابان وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهازتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشبكة مصر للتنمية المتكاملة.

واشارنائب الوزيرة إلى أهمية المشروع خصوصاً في تحديد اتجاهات الحكومة في المستقبل في مرحلة ما بعد التعافي من آثارالجائحة، مؤكدًا أن الحكومة تبذل الكثيرمن الجهد فيما يخص دعم الاستجابة لفيروس كوفيد 19 ومواجهة آثاره، مؤكدا حرص الحكومة على استمرارالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما عكسته التقاريرالطوعية الوطنية التي قدمتها مصرخلال هذا العام.

وأكد كمالي حرص مصرعلى صياغة وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة، موضحًا أن المشروع الذي يتم العمل عليه يساعد في هذا التوجه المهم للدولة.

وتابع: «الاستجابة المصرية لجائحة كوفيد 19 كانت ملهمة، سواء من حيث ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي والذي كان إيجابيًا لتكن مصرإحدى الدول القليلة جدًا التي سجلت معدل نمو موجب، أو السياسات الاستباقية التي اتخذتها مصرللحد من التأثيرالسلبي للأزمة» .

واستعرض كمالي عددًا من السياسات التي اتخذتها الدولة والتي تضمنت تنفيذ عدد من الأهداف الرئيسية لحماية الأفراد والاستثمارات للتخفيف من أثرالأزمة خاصة في القطاعات الأكثرتضررًا في الاقتصاد، ذلك إلى جانب تعزيزمرونة الاقتصاد والمجتمع في مواجهة هذه الأزمة.

وأضاف نائب الوزيرة أن هذا النوع من المشروعات سيدعم مصرفي تحقيق أهدافها، إضافة إلى توقيت طرح المشروع المناسب حيث تم إطلاق تقريرالتنمية البشرية في مصرلأول مرة منذ 10 سنوات، مؤكدًا أهمية ذاك التقريروالذي يعطي صورة موضوعية ودقيقة لمسارالتنمية في مصر.

أكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لن تدخرجهداً في سبيل استكمال أنشطة ومكونات المشروع في الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرة الممثلة في مجلس إدارة المشروع. واشاد بحرص اليابان على تعميق برامج التعاون مع مصر.