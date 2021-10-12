عنصر غذائي.. لماذا يجب إضافة البروتين لكل وجباتك يوميًّا؟

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لا تصدق هذه الخرافة الشائعة عنه

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم في كل عمر، وهو في الواقع مهم للغاية حتى في عملية فقدان الوزن، ومن أجل نمو الخلايا بشكل أفضل ومكافحة الأمراض وغيرها.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن موقع "Healthline" الصحي، تقريرًا يكشف أهمية تناول البروتين في كل الوجبات يوميًّا، وأضرار نقص هذا العنصر الغذائي:

* لماذا البروتين مهم لصحة الجسم؟

البروتين هو لَبِنَة أساسية للحياة؛ لأنه يوجد في كل خلية من خلايا الجسم؛ لذلك نحن بحاجة لنشر الوعى بأهمية البروتين لصحتنا.

* ما هي الخرافات الشائعة عن البروتين؟

التصور الشائع عن البروتين، هو أنه يصعب هضمه، ويؤدي إلى زيادة الوزن، ويساعد في بناء الجسم فقط؛ ولكن البروتين ضروري أيضًا لبناء المناعة ومكافحة الأمراض، كما أنه مفيد لمرحلة ما بعد الشفاء، ويعد زيادة تناول البروتين أمرًا مهمًّا لإعادة بناء العضلات، وتعزيز المناعة، واستعادة مستويات الطاقة.

* كيف نحصل على البروتينات الكافية في نظامنا الغذائي؟

البروتين نوعان، كامل وغير مكتمل، مصادر البروتين الكاملة مثل الدجاج والديك الرومي والبط والبيض عالية من حيث الكمية والنوعية، ويتم هضمها بنسبة 100%، أيضًا البيض والدواجن مُحمّلة بالمغذيات الدقيقة مثل فيتامين "أ" و"ب" 12 والزنك والحديد والسيلينيوم.

يجب أن يكون التركيز ليس فقط على الكمية؛ ولكن أيضًا على جودة البروتين الذي نتناوله؛ حيث إن تناول بروتين عالي الجودة مثل البيض والدواجن، تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتحافظ على مستويات الطاقة عالية.

* ما هي أضرار نقص البروتين؟

تناول كمية غير كافية من البروتين قد يتسبب في الشعور بالضعف والتعب ويؤخر عملية التئام الجروح، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السمنة والسكري والكوليسترول، إلى جانب سوء التغذية.

* لماذا يجب إضافة البروتين لكل وجبة؟

للحصول على كمية كافية من البروتين في نظامنا الغذائي؛ يجب تضمين مصدر للبروتين في كل وجبة؛ حيث تبدأ يومك بوجبة إفطار صحية تشمل بيضة أو كوبًا من الحليب يوميًّا، كما يجب أن تشتمل الوجبات على بعض الأطعمة البروتينية مثل الدجاج أو العدس، وكذلك يمكن تناول وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل المكسرات.