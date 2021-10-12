أخبار عاجلة

القبض على شخص سرق مركبة وحرقها -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ15١ ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
بشرى فى تصريحات قوية : مهرجان الجونة مش ريد كاربت بس -
المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته -
الهواء يخرب إطلالة نسرين طافش خامس أيام مهرجان الجونة -
فرقة عمارة تنشد في حب النبي بمناسبة مولد الحبيب -
هانى شاكر لـالنواب أنا مالى بأى حد يرتدى ملابس خارجة وهو يغنى -
مدد يارسول الله.. فريق عمارة للإنشاد الديني ينشد أجمل اناشيد مولد النبي -
إنشاد مولد النبى من منزل المطرب عبد الرحمن بلالة -
مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تتحرك في منطقة آمنة .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

Print
تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 تتحرك في منطقة آمنة .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب، مع بداية التداول، صباح اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا بقيمة 6 دولار فى الأوقية نتيجة لارتفاع الطلب عليه مع بداية التداول، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمى ولكن بشكل هامشى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 ، 770 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرا صعوده أو هبوطه لايضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 881 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 768 إلى 771 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 658 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6144 إلى 6168 جنيه .

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ، صباح اليوم، بسبب ارتفاع الطلب عليه مع بداية التداول، ليرتقع من مستوى 1750 دولارا للأوقية إلى 1856 دولارا للأوقية، ويترقب الذهب صدور تقرير بيانات المستهلكين لشهر سبتمبر والذى سيصدر غدا الأربعاء، وله تأثير قوى على الأسواق .

وبناءا على تحليل سعر الذهب فإنه فى حالة كسر مناطق 1755 دولارا للأوقية لأسفل فإنه سيستهدف مستويات 1847 دولارا للأوقية حيث لم يطرأ جديد على المعدن الأصفر منذ صباح أمس ويتداول فى منطقة آمنة بين أسعار 1750.94 دولارا وحتى 1758.06 دولارا .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، بنسبة طفيفة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 777.57 جنيها، وسجل عيار 24 ، 888.65 جنيها، وسجل عيار 18، 666.49 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,761.52 $ .

تراجع هامشى .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

تترقب 5 أحداث هامة .. أسعار الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021

حققت خسائر أسبوعية.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

قمة مصرية يونانية قبرصية

قمة مصرية يونانية قبرصية