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ارتفعت أسعار الذهب، مع بداية التداول، صباح اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا بقيمة 6 دولار فى الأوقية نتيجة لارتفاع الطلب عليه مع بداية التداول، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمى ولكن بشكل هامشى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 ، 770 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرا صعوده أو هبوطه لايضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 881 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 768 إلى 771 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 658 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6144 إلى 6168 جنيه .

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ، صباح اليوم، بسبب ارتفاع الطلب عليه مع بداية التداول، ليرتقع من مستوى 1750 دولارا للأوقية إلى 1856 دولارا للأوقية، ويترقب الذهب صدور تقرير بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر والذى سيصدر غدا الأربعاء، وله تأثير قوى على الأسواق .

وبناءا على تحليل سعر الذهب فإنه فى حالة كسر مناطق 1755 دولارا للأوقية لأسفل فإنه سيستهدف مستويات 1847 دولارا للأوقية حيث لم يطرأ جديد على المعدن الأصفر منذ صباح أمس ويتداول فى منطقة آمنة بين أسعار 1750.94 دولارا وحتى 1758.06 دولارا .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، بنسبة طفيفة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 777.57 جنيها، وسجل عيار 24 ، 888.65 جنيها، وسجل عيار 18، 666.49 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,761.52 $ .

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