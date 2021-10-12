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«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب »..تعرف على كيفية المشاركة

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«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»..تعرف على كيفية المشاركة «القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب »..تعرف على كيفية المشاركة

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح أن شعبة مواهب بالفرقة فتحت باب التقدم للأطفال للانضمام إلى ورش «مواهب مصر» الدفعة الثانية، وذلك ابتداء من أمس الإثنين وحتى الثلاثاء ١٩ أكتوبر الجاري، حيث تقدم الفرقة الورشة بالمجان .

وأضاف «حسن» أن التقدم للورشة مفتوح للأطفال من مواليد عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠١٥، عن طريق ملء استمارة المشاركة المتاحة على صفحة مواهب مصر بموقع الفيسبوك وتسليمها في مسرح متروبول بالعتبة، حيث يتم الاختيار عن طريق اختبارات قبول تتم لاحقا، يقوم على التدريب بالورشة مجموعة من المدربين المحترفين منهم الفنانين حسن يوسف، وائل عوض، كريمة بدير .

يذكر أن شعبة مواهب مصر تم تأسيسها بقرار من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في شهر نوفمبر عام 2020 لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال، والتي تبني مستقبل مسرحي مشرق وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح، وأقامت الشعبة الدفعة الأولى من الورشة العام الماضي، واستمرت حتى تقديم تخرج الورشة «عايزين سلام» والذي تم عرضه لموسم كامل بمسرح متروبول بنجاح جماهيري كبير .

المصرى اليوم

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